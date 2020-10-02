Полсотни вологжан слегло от коронавируса за сутки

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области в пятницу 2 октября медики заявили о новой отметке количества заболевших. За сутки выявлено 50 зараженных коронавирусом вологжан. С начала пандемии на территории Вологодчины больше было лишь 27 и 28 мая - тогда все сидели на самоизоляции. В эти дни объявили страшные числа: 75 и 59.

На сегодняшний день 31 человек с Covid-19 обнаружен в Череповце, 11 в Вологде, трое в Череповецком районе и по одному в Вологодской, Вожегодском, Грязовецком, Устюженском и Шекснинском районах. По всей области в активной фазе заболевания находится 868 человек. Выздоровело 3808. Погибло 47.