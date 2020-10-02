На Вологодчине дети не смогут гулять на ЖД объектах

- Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области обсудили поправки в законодательство о запрете детям находиться на любых железнодорожных объектах, кроме пешеходных переходов. Инициатива поступила от сотрудников Вологодского Линейного отдела МВД России на транспорте.

На Вологодчине несовершеннолетние стали чаще травмироваться на ЖД, в том числе и из-за повального увлечения экстремальным "зацепингом" (поездка с внешней стороны транспорта).

Детям до 18 лет хотят запретить гулять на объектах ЖД инфраструктуры, путях, местах посадки и общего пребывания пассажиров, в вагонных отстойниках, на мостах и путепроводах. Родители нарушителей будут привлечены к ответственности.

Кроме того, полицейские хотят получить полномочия составлять протоколы на вологжан, нарушающих ПДД. В частности, когда пешеходы перебегают ЖД пути на красный свет.