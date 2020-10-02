Вологжанин объяснил положительный тест на корону подменой анализа

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Суд оштрафовал жителя Нюксенского района - коронавирусный больной отправился в тур по всей области вместе с заразой. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области. У отца 31-летнего мужчины обнаружили Covid-19 - родственникам наказали находиться на обязательной самоизоляции дома, взяли тесты.

В результате у молодого человека подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Медики запретили ему покидать место жительства до самой выписки, при этом послав уведомление в мессенджер WhatsApp. Однако, при очередной проверке мобильная бригада не обнаружила пациента дома. Мужчина нарушил закон.

Обвиняемый не явился в суд, но написал объяснительную записку. Орфография и пунктуация автора: «Примерно 8 июня ко мне по адресу регистрации приехали люди в костюмах и в масках. Автомобиль был УАЗ-буханка. Замеряли t. Моя t =37,8°. Пехнули в рот какие-то палочки из пластика. Дальше пехнули палочку в нос. Считаю такой забор материала грубейшим нарушением. А 23.06.20 уехал. Во время командировки я никого не заразил. Мои коллеги от мала до велика чувствовали себя прекрасно. P.S. считаю, что даже первый анализ был не мой. Во время таких заборов анализы могли перемешаться и подмениться».

Распространителя коронавирусной инфекции суд оштрафовал на 20 тысяч рублей.