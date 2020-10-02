В Харовске Covid-19 выявлен у 15 сотрудников больницы

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В Харовске коронавирусная инфекция выявлена у 15 сотрудников центральной районной больницы. Информация поступила из департамента здравоохранения Вологодчины.

Первого зараженного медика в ЦРБ обнаружили в середине сентября. На данный момент из 15 заболевших двое лечатся в череповецком моногоспитале, 13 амбулаторно на самоизоляции. По словам департамента, ни одного посетителя больницы с Covid-19 не выявлено. Будет проведено эпидрасследование - медики выследят "нулевого пациента".

В августе на карантин пришлось прикрыть инфекционное отделение в Белозерске - там заразу тоже подцепили работники ЦРБ. По словам департамента здравоохранения - в быту.