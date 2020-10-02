В Череповце появятся умные камеры, распознающие лица

В Череповце умные видеокамеры для поиска людей, находящихся в розыске, установят на автовокзале. Техника оснащена функцией распознавания лиц. Она позволяет идентифицировать человека с высокой точностью - до 98 процентов.

Оборудование должно также помочь людей, пропавших без вести. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Это пилотный проект. "Тренироваться" камеры будут на сотрудниках вокзала.

Как сообщает официальный сайт Череповца, будет протестировано программное обеспечения трех российских поставщиков. До конца октября будут проложены сети, затем два месяца будет проходить тестирование.

- Камеры будут распознавать лица. Сначала сфотографируем сотрудников автовокзала, внесем их фотографии в базу, камеры должны их опознать. По такому же принципу камеры будут работать в штатном режиме. Фото человека в розыске или без вести пропавшего помещается в базу. Если человек появляется на автовокзале, камеры дают об этом знать. Процент распознавания должен составлять 98—99%», — приводит сайт слова заместителя директора Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий Юрия Гаммы.