В Вологде козловой кран загорелся вместе с крановщиком

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице загорелся козловой кран на улице Саммера. ЧП произошло в первый день октября в час дня. Пресс-служба управления МЧС по Вологодской области сообщила, что 30-летний козловой кран был расположен на строительной площадке.

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Спасателей вызвал рабочий, который увидел дым в кабине. Она выгорела вместе со штабом электроуправления. Пожарные уверяют, что аварийная ситуация возникла из-за неисправности электрооборудования.