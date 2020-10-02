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В Вологде козловой кран загорелся вместе с крановщиком

Пожар произошел на улице Саммера
Евдокия САХАРОВА
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице загорелся козловой кран на улице Саммера. ЧП произошло в первый день октября в час дня. Пресс-служба управления МЧС по Вологодской области сообщила, что 30-летний козловой кран был расположен на строительной площадке.

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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Спасателей вызвал рабочий, который увидел дым в кабине. Она выгорела вместе со штабом электроуправления. Пожарные уверяют, что аварийная ситуация возникла из-за неисправности электрооборудования.

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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

ЧП