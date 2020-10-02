В Череповце суд вынес приговор матери ребенка, выпавшего из окна

За падение сына из окна пятого этажа жительницу Череповца судили. Суд признал

38-летнюю череповчанку виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

ЧП случилось днем 12 июня. Женщина проветривала квартиру - оставив окно открытым в доме на улице Устюженской, она, будучи пьяной, легла спать. Ее шестилетний сын остался без присмотра. Играя, он забрался на диван, оттуда - на подоконник. В результате он упал на землю, получив тяжелые травмы. Ей была вменена статья «Оставление в опасности». По мнению суда, реальной угрозы - пожара, наводнения, болезни, для жизни и здоровья ребенка не было, умысла заведомо оставить сына в опасности — тоже.

Поэтому мировой судья назначил подсудимой один год исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка ежемесячно в доход государства.