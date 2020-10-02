Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Череповце суд вынес приговор матери ребенка, выпавшего из окна

Она оставила его без присмотра
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий

За падение сына из окна пятого этажа жительницу Череповца судили. Суд признал

38-летнюю череповчанку виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

ЧП случилось днем 12 июня. Женщина проветривала квартиру - оставив окно открытым в доме на улице Устюженской, она, будучи пьяной, легла спать. Ее шестилетний сын остался без присмотра. Играя, он забрался на диван, оттуда - на подоконник. В результате он упал на землю, получив тяжелые травмы. Ей была вменена статья «Оставление в опасности». По мнению суда, реальной угрозы - пожара, наводнения, болезни, для жизни и здоровья ребенка не было, умысла заведомо оставить сына в опасности — тоже.

Поэтому мировой судья назначил подсудимой один год исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка ежемесячно в доход государства.