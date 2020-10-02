Менеджер "Теле2" нарушил тайну переговоров девятерых абонентов

Суд признал его виновным в неправомерном доступе к охраняемой информации и разглашении коммерческой тайны.

Он без согласия абонентов получил из базы оператора сведения о входящих и исходящих звонках девяти абонентов, копировал их и за деньги передал через "Телеграм" неустановленному пользователю. Пострадали девять абонентов оператора.

Суд признал, что менеджер собрал сведения, представляющие коммерческую тайну, девять раз нарушил тайну телефонных переговоров и девять раз неправомерно получил доступ к компьютерной информации.

Суд назначил череповчанину три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Компания "Т2 Мобайл" также заявила гражданский иск о взыскании с подсудимого 100 тысяч рублей за урон деловой репутации, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.