В Череповце на фасаде дома появится 30-метровый портрет Героя СССР

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В городе металлургов появится еще одно интересное граффити на фасаде дома. Рисовать решили с размахом - 30-метровый портрет будет расположен прямо напротив сквера летчика Алексея Годовикова, Героя СССР. Урожденный москвич, военный комиссар 1-й эскадрильи 740-го истребительного авиационного полка 148-й истребительной авиационной дивизии Череповецко-Вологодского дивизионного района, погиб в бою под Череповцом.

Обещают, что рисунок будет самым большим, что есть в Череповце. Общая площадь составит более 180 кв.м. Работой займутся местные художники Александр Булыгин и Алексей Есин. Они являются авторами нового граффити в честь медиков у моногоспиталя. На новый проект планируют потратить 5 дней.

Роспись фасада будет сделана в рамках проекта «Культурная Вологодчина».