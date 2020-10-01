На Кубенском озере нашли перевернутую лодку без рыбаков

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Компанию рыбаков разыскивают на территории Кубенского озера. Вчера в воде обнаружена перевернутая лодка с мотором неподалеку от Токшинского острова.

Во вторник днем местный житель уехал с двумя друзьями на рыбалку и не вернулся. Обстоятельства произошедшего пока не ясны. Поиски продолжаются. В операции участвует аэромобильная группировка, аварийно-спасательная служба Усть-Кубинского района, сотрудники ГИМС, 18 пожарно-спасательной части и ОМВД. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления предоставил беспилотный летательный аппарат. На данный момент пропавших разыскивает 16 человек и 6 единиц техники.

Если имеете какую-либо информацию о произошедшем, телефон доверия МЧС 72-99-99.