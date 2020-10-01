Четверо суток в лесу под Соколом провели две женщины и мужчина

- Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области двум женщинам и мужчине удалось выбраться из леса живыми спустя четверо суток. С воскресенья и до сегодняшнего утра они бродили в лесах Вологодского и Сокольского районов.

62-летняя и 40-летняя вологжанки и 39-летний мужчина заблудились около деревни Оларево. Их разыскивали 25 человек и 8 единиц техники. Сегодня в половину девятого утра потеряшки самостоятельно вышли в районе Баранково в Вологде. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС они не нуждаются в медицинской помощи. Повезло, что стояла теплая погода.