В деревне под Чагодой неизвестные подожгли дом, баню и сарайку

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Прошлой ночью неизвестные подожгли частный дом в деревне Избоищи Чагодощенского района. В час ночи соседка увидела на веранде огонь и вызвала пожарных.

ЧП произошло на ул. Советской. Загорелся одноэтажный деревянный доме площадью 80 кв.м с верандой, подожгли и баню в 12 кв.м. и даже хозпристройку 15 кв.м. На место выехали 7 пожарных и 4 единицы техники. Никто не пострадал, но выгорело 109 квадратных метров. Дом уничтожен. Кровля бани и хозпостройки повреждена. МЧС называют причиной пожара умышленный поджог.

Кроме того, пресс-служба МЧС сообщила о поджогах домов на Балтийской улице в Шексне, и деревне Большое Митенино Никольского сельского поселения Шекснинского района.