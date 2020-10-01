Стажеры-полицейские спасли ветерана от дистанционных мошенников

Губернатор Вологодской области поблагодарил стажеров-полицейских Владимира Пахолкова и Максима Пирогова, которые смогли убедить пенсионерку не переводить деньги мошенникам.

Молодые люди подошли к женщине ветерану труда в торговом центре, т.к. увидели что она нервничает и ей что-то надиктовывают по телефону. Правоохранители поняли, что даму обманывают аферисты. Вологжанка уже начала переводить сбережения по просьбе "работницы банка". К сожалению, наивных пожилых людей так обворовывают каждый день. Зачастую, вологжане еще и оформляют кредиты, чтобы все перевести мошенникам.

Олег Кувшинников призвал быть бдительными, не переводить деньги неизвестным, не верить звонкам из банков и следить за своими родственниками - объяснять, как их могут обмануть. "Помните, что одна фраза «Я перезвоню в банк, чтобы уточнить информацию» может уберечь от потери большой суммы", - объяснил глава региона.