49 заболевших за сутки на Вологодчине, большинство в Вологде и Череповце

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области становится все больше заболевших коронавирусом в сутки. По состоянию на 1 октября выявлено 49 новых случаев. 14 приходится на город металлургов, 12 на областную столицу. Остальные по районам: 9 заболевших в Харовском районе, 4 в Сокольском, 2 в Устюженском, по одному в Череповецком, Шекснинском, Тотемском, Грязовецком, Вытегорском, Вашкинском, Тпрногском и Междуреченском районах.

На данный момент по официальной статистике на Вологодчине Covid-19 переносят 837 человек, 47 уже умерло. С начала пандемии переболели 4673 человека. За минувшие сутки сделано 2916 тестов.