В вологодской деревне мужчина расстрелял машину соседей

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В начале августа в деревне Андруково Вологодской области произошло странное происшествие. 38-летний местный житель расстрелял соседскую машину из гладкоствольного ружья, кроме того, он пальнул несколько раз и в сторону дома. Но этого показалось недостаточно - мужчина решил выместить злобу все на ту же соседскую иномарку. Он прикладом нанес повреждения Хюндай Акцента, пробил лобовое стекло и попортил кузов.

После этого супергерой скрылся. Очевидцы вызвали полицию: хулигана задержали и изъяли орудие преступления. Пострадавшие оценили ущерб в 83 тысячи рублей.

Во время расследования уголовного дела озлобленный сосед признал вину, оплатил ущерб и принес извинения. Материалы дела направлены в суд.