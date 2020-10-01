1 октября в Вологде пенсионеры могут бесплатно посетить музеи

vologdamuseum.ru

В Вологде сегодня 1 октября решили организовать бесплатный вход в музеи для пенсионеров. Это приурочили к Международному дню пожилого человека. На кассе необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Вологжан ждут в художественном отделе, отделе природы и истории, выставочных залах Юго-Западной башни кремля, Музее кружева, музее «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», Доме купца Самарина, Доме-музее Петра I, музее «Литература. Искусство. Век XX», Доме-музее А. Ф. Можайского и этнографическом музее «Семенково».

С режимом работы можно ознакомиться на официальном сайте Вологодского музея-заповедника. Посетителей общественных мест просят носить маски.