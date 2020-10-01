На Вологодчине школьницу обвинили в списывании ЕГЭ уже после поступления

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В Вологодской области эксперты аннулировали итоги экзаменов по русскому языку, обществознанию и истории одной из бывших школьниц. Специалисты пересмотрели видеозаписи и решили, что девушка слишком часто и надолго выходила в туалет. Вологжанка со времени сдачи ЕГЭ успела поступить в московскую академию.

Родственники вступились за поруганную честь: они утверждают, что девушка болела во время экзаменов и выходила в туалет почаще, чтобы просморкаться. Вологжанка собирается обратиться в суд, об этом сообщили в региональном департаменте образования.