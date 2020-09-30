В Череповце экспериментируют с дорожным покрытием из щебня, бетона и граншлака

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В городе металлургов пробуют экспериментальное дорожное покрытие. Оно будет на 20% дороже асфальта, но долговечнее. Разработчики Северстали дают гарантию более 20 лет. Патент на технологию уже получен в прошлом году. В первую очередь планируют залить учебный автодром 2,4 тыс.кв.м. на Комсомольской, 8.

Покрытие из гранулированного доменного шлака с несколькими слоями укатывания, двумя слоями щебня из доменного и сталеплавильного шлака. Слой бетона на основе молотого гранулированного доменного шлака с заменой цемента до 40-45%.

Площадка будет готова в ноябре.