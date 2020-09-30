На Вологодчине за сутки прирост больных коронавирусом составил +48

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области прирост заболеваемости за сутки становится все больше. За последний день зафиксировано +48 новых случаев заражения. На данный момент в регионе заболевание переносят 834 человека с положительным тестом. Умерло уже 47 вологжан с начала пандемии. В большей опасности люди старше 65.

+18 пациентов в Череповце, +18 в Вологде, +5 в Устюженском районе, +2 в Череповецком. По одному зараженному выявлено за минувшие сутки в Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском, Тотемском и Шекснинском районах.