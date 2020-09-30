В Соколе до сих пор не открыли школу

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В Соколе никак не могут запустить новую школу. Губернатор после визита на стройку предложил перенести открытие. Хотя учреждение должно было принять учащихся к 1 сентября, объект не готов до сих пор. Изначально проблемы были вызваны задержкой поставок стройматериалов из-за пандемии, а теперь вступили в силу и новые требования пожарной безопасности.

Специалисты обнаружили массу недоделок. Сейчас помещения забраковали пожарные: нужно расширять дверные проемы, установить недостающую пожарно-охранную сигнализацию. За недоделки заплатит бюджет района. Крайний срок - 1 октября, однако сомнительно, что школа будет готова даже к этой дате.