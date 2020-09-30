Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Подросток из деревни крал деньги с банковского счета через мобильный

На него завели уголовное дело
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
-

-

В Вологодском районе следователи завершили уголовное дело о краже подростком 8 тысяч рублей с банковского счета. Материалы переданы в суд.

В мае 17-летний парень нашел сотовый телефон на улице в деревне Бурцево. Когда он приехал в областную столицу, то начал переводить себе деньги с банковского счета владельца с помощью мобильной услуги.

Прокурор вынес обвинительное заключение, собрана достаточная доказательственная база. Мальчику грозит лишение свободы до 6 лет и штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.

Криминал