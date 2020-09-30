В Вологде снесли гаражные боксы с улицы Конева

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В областной столице продолжается борьба с самовольно установленными гаражами. В начале недели рабочие вместе с сотрудниками Администрации и полиции увезли на штрафстоянку 6 боксов с улицы Конева, 2а и 2в. Ранее там находилось более трех десятков гаражей, но половину убрали собственники, на оставшихся оставили просьбу о сносе.

Для того, чтобы вернуть себе гараж, вологжане должны будут заплатить за транспортировку и хранение и штраф 5 тысяч рублей за незаконное занятие участка.

В 2020 году в областной столице демонтировали около 450 незаконных гаражей. Более 150 конструкций были около детских учреждений, что представляло опасность для детей. Власти зашевелились после громкого убийства и изнасилования 9-летней Лизы Киселевой в гаражах Саратова.