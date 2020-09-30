Почти 5 млн рублей Череповец потратит на уличные камеры

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В Череповце установят новые камеры видеонаблюдения на площади Молодежи, в парке "Серпантин" и на автовокзале. На проект потратят 4,7 млн рублей. Заявление сделала заместитель мэра Александра Гуркина.

Чиновница объяснила траты тем, что город хочет сохранить новогодние украшения и другие обновки. В последнее время было несколько громких дел о вандализме в Череповце. "Деньги на эти цели нашлись благодаря экономии. Все знают об актах вандализма. Нужно модернизировать остановки, покупать новогодние украшения, благоустраивать город", - заметила Александра.