Под Череповцом у пары влюбленных изъяли килограмм наркотиков

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповецком районе оперативникам удалось выследить семейную пару, которая сбывала наркотики в космических масштабах через тайники, продавая вещества в Интернете.

Молодые люди 25 и 20 лет при себе имели 29 свёртков с синтетическим наркотиком массой 56,87 грамма. В любовном гнездышке лежало еще 100 грамм, а в лесу были припрятаны 150 закладок общей массой более килограмма!

Возлюбленных посадили за решетку. Им грозит до 20 лет лишения, сообщает пресс-служба местного УМВД.