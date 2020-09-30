В Вологде банда подростков напала на полицейский патруль

-

В Вологде трое подростков завязали драку с полицейскими. Известно, что один ребенок был пьян. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

ЧП произошло 14 января на улице Полярная. Правоохранители заметили нетрезвого 17-летнего мальчика и собирались отправить его в отдел, но он начал проявлять агрессию и призвал на помощь друзей 16 и 18 лет.

Сначала один из подростков схватил полицейского за форму и стукнул рукой по затылку. Другой врезал головой в челюсть второму сотруднику. После этого вся банда напала на одного мужчину. Зачинщика удалось схватить, остальных разыскали позже.

Молодым людям грозит до 5 лет лишения.