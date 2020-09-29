Глава Череповца попала на самоизоляцию с Covid-19

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Глава города металлургов заболела коронавирусной инфекцией. У Маргариты Гусевой, по ее рассказу, буквально вчера немного поднялась температура и она решила сразу сдать тест. В анализах специалисты обнаружили небольшую концентрацию вируса. Ей придется вместе с семьей оставаться на самоизоляции дома.

"Сейчас температуры, насморка или одышки у меня нет. Сложно определить источник заражения. У меня трое детей, которые ходят в школу, пользуются общественным транспортом, так что полностью дистанцироваться от социальных связей невозможно. Торговые центры, магазины посещаю не часто, всегда нахожусь в маске", - сообщила глава Череповца. Она будет выполнять свои служебные обязанности удаленно.