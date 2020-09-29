Очередная вологжанка погибла от Covid-19

- Фото: Правительство Вологодской области

Пресс-служба Правительства Вологодской области сообщила об еще одной смерти от коронавирусной инфекции. Погибла 47 вологжанка с начала пандемии. Ей было 78 лет. С 7 сентября она находилась в моногоспитале областной столицы. У нее было сопутствующее заболевание. Специалисты уточнили, что к ИВЛ пациентку не подключали.

По состоянию на 29 сентября за минувшие сутки выявлено 46 новых заболевших опасным вирусом. Больше всех в Череповце 21, в Вологде 9, 4 – Череповецкий район, 3 – Кадуйский район, 3 – Устюженский район, 2 – Шекснинский район, 2 – Грязовецкий район, 1 – Великоустюгский район, 1 – Сокольский район.

Сегодня выписаны с больничного 65 вологжан.