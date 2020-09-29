Лунтики, Смешарики, Фиксики, Маша и Медведь и Барбоскины засудили вологжан

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В Вологодской области в 2020 году в пользу обладателей прав на персонажей детских мультфильмов было взыскано 6,5 млн рублей с местных предпринимателей. Чаще всего иски поступали от студии анимации «Мельница» - 21 штука. Их Лунтик и Барбоскины незаконно появились на товарах вологодских бизнесменов.

«Маша и Медведь» подала 10 исков. Изображения были обнаружены юристами компании на обложках для медполисов, зонтах, дисках, кепках, косынках, и интерактивном детском телефоне. Кроме того, на Вологодчине продавались поддельные куклы.

Создатели «Фиксиков» инициировали 3 иска: мультгерои расположились на "палёных" копилках, конструкторе и в виде фигурок.

Смешарики подали два заявления с начала года. Прошлый иск по поводу торта отвергнут судом - т.к представитель компании лично пришел в кондитерскую и заказал изделие со своими персонажами...