Водитель "Ниссана" врезался в "Газель" и погиб

В такой авариисложно было уцелеть. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

УМВД области опубликовало фото смертельного ДТП под Череповцом.

Внедорожник "Ниссан" врезался во впереди идущую Газель.

ЧП на трассе произошло недалеко от села Мякса 28 сентября,около 13:40 на 386 км дороги Сергиев Посад-Рыбинск-Череповец на территории Череповецкого района. .

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» врезался в стоявшую впереди «Газель», водитель которого готовился к повороту налево.

Водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте, пострадала пассажирка «Газели», 64-летняя женщина. Подробности ДТП уточняются.