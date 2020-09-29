Велосипедистка за укус овчарки отсудила у соседей 30 тысяч рублей

Соседская собака покусала женщину. Правду вологданке пришлось искать в суде. ЧП случилось в июле 2020 года в поселке Нижняя Мондома Белозерского района. Женщина отправилась на прогулку на велосипеде. Но на улице без хозяев и без намордника гуляла соседская немецкая овчарка. Она набросилась на женщину и укусила ее за ногу. При этом велосипедистка упала на землю вместе с велосипедом. От зубов собаки на ноге образовалась рваная рана, женщине пришлось проходить лечение, которое шло тяжело и медленно.

Пострадавшая обратилась в Белозерский районный суд Вологодской области с иском к соседям, владельцам собаки, и просила взыскать с них стоимость поврежденных брюк, расходы на лекарства и на проезд в больницу, компенсацию морального вреда.

В судебном заседании истец пояснила, что только к моменту рассмотрения дела она стала нормально ходить, не хромая.

Ответчики иск не признали. По их словам, не доказано, что именно их немецкая овчарка покусала велосипедистку- в поселке много похожих беспризорных собак. Их немецкая овчарка все время находится на привязи во дворе дома, на ночь они ее запирают в гараже. Были единичные случаи, когда собака срывалась с ошейника и убегала к магазину, но в июле 2020 года такого не происходило. Собака агрессии к людям не проявляет. Утверждали, что истец оговаривает их, так как ранее у них сложились неприязненные отношения.

Однако суд встал на сторону укушенной. Это было подтверждено и словами свидетелей.

В результате суд взыскал с супругов в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, затраты на приобретение лекарств, судебные и почтовые расходы, всего – 31 101 рубль.

А вот в удовлетворении требований истца о взыскании с ответчиков транспортных расходов и стоимости поврежденного имущества суд отказал, поскольку причинение данного ущерба не подтверждено доказательствами.

Но решение в законную силу еще не вступило, оно может быть обжаловано участниками процесса.