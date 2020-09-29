Вологжанка снималась на видео на капоте иномарки и попала под суд

В Вологде мировой судья уличил девушку в повреждении капота автомобиля. У паба «Оливер» девушка фотографировалась у иномарки. Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 62 в г. Вологде привлек к административной ответственности 25-летнюю жительницу Вологодского района. Она попала под ст. 7.17 КоАП РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба.

28 июня 2020 года девушка у паба «Оливер» неоднократно присаживалась и облокачивалась на капот автомобиля Chevrolet Cruze, записывая это на видео. В результате на капоте появились вмятины, потерпевшему причинен ущерб на сумму 15 300 рублей.

Девушка пояснила, что действительно присаживалась на капот автомобиля своего знакомого, от чего образовались вмятины. Однако скол на машине появился до рассматриваемых событий. Ущерб она согласна возместить в размере 1 500 рублей.

Потерпевший сказал, что собирается взыскивать ущерб с девушки в гражданском порядке, поскольку с возмещением только 1500 рублей он не согласен.

В результате девушку оштрафовали на 300 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.