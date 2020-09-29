Власти попросили вологжан работать удаленно

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Первый заместитель Губернатора Антон Кольцов на оперативном совещании при Правительстве области попросил вологжан перейти на удаленную работу, если это возможно. Школы и детские сады однако продолжат работу в обычном режиме.

Количество заболевших внебольничной пневмонией серьезно выросло по сравнению с показателями прошлого года. Коронавирусных больных все больше, при этом большая часть пациентов - старше 65 лет.

Власти пообещали ужесточить контроль за масочным режимом в транспорте. Дезинфекция салонов будет проводиться чаще. В детских учреждениях планируют разработать графики посещения, чтобы не создавать толпы ребят на входах.