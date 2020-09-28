Череповчане умудрились обворовать мужчину и получить вознаграждение

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В городе металлургов двое друзей оформили по найденному паспорту кредит, попытались снять деньги с банковских карт и при этом получили вознаграждение за возвращение сумки.

48-летний местный житель обратился в полицию: ему названивают сотрудники микрофинансовой организации и требуют вернуть долг и проценты. Однако он займов не брал.

Оказалось, что ранее череповчанин потерял сумку. В то же время ему поступали смски от банка о попытках снять деньги, но операции были заблокированы. В какой-то момент с ним связался "доброжелатель", который был готов за вознаграждение вернуть утерянное.

Полицейские раскусили преступника. Им оказался 26-летний мужчина. Он рассказал, что пошел на аферу из-за тяжелого финансового состояния и оформил заем, а затем его 29-летний друг неудачно попытался перевести деньги с карт на электронный кошелек и вернул сумку за деньги.

Мужчинам грозит срок за мошенничество и кражу.