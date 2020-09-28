Череповчанин раскидал по лесу наркотики

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
В Зашекснинском районе Череповца сотрудники ППС застали двух мужчин, выходящих из леса у реки Шексны. Подозрительные личности начали бежать, при этом один из них выкинул какие-то пакетики.
Полицейским удалось задержать подозреваемых. С виду череповчане явно находились под действием наркотиков. В лесополосе правоохранители нашли свертки в синей изоленте - там были синтетические наркотики.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения за хранение и употребление, сообщает УМВД по Череповцу.