Череповчанин раскидал по лесу наркотики

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Зашекснинском районе Череповца сотрудники ППС застали двух мужчин, выходящих из леса у реки Шексны. Подозрительные личности начали бежать, при этом один из них выкинул какие-то пакетики.

Полицейским удалось задержать подозреваемых. С виду череповчане явно находились под действием наркотиков. В лесополосе правоохранители нашли свертки в синей изоленте - там были синтетические наркотики.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения за хранение и употребление, сообщает УМВД по Череповцу.