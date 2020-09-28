В Харовске пенсионер брызнул перцем в полицейского и угрожал взорвать кафе газом

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В Харовске полицейским удалось задержать агрессивного пенсионера. 60-летний местный житель вечером пятницы брызнул из перцового баллончика в лицо стражу правопорядка. Схватка произошла в кафе «Встреча». Помимо нападения на полицейского, подозрительный мужчина угрожал поднять общепит на воздух: он открыл баллон с газом.

Харовчанина взяли под стражу до 24 ноября. По данным пресс-службы местного УМВД, пенсионер подозревается в причастности к совершению двух преступлений, в том числе тяжкого. Хулиган серьезно злоупотребляет алкоголем, пьяным ведет себя неадекватно. Правоохранители посчитали, что подозреваемый может надавить на свидетелей и потерпевших или скрыться от суда.