Вологжане празднуют: сутки без дистанционных мошенничеств

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Пресс-служба УМВД сообщила, что за минувшие сутки в органы внутренних дел Вологодской области не поступило ни одного сообщения от обманутых мошенниками вологжан! Обычно полицейские ежедневно рассказывают о миллионах, подаренных аферистам пенсионерами и другими наивными гражданами.

Правоохранители проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение подобных преступлений. По радио и ТВ вологжанам сообщают о методах мошенников и как избежать обмана, разработаны информационные памятки с советами.

Не верьте звонками из банков, не открывайте ссылки с незнакомых электронных адресов, покупайте товары в интернете только на проверенных сайтах и никогда не переводите деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов продавцов. Объясните правила поведения своим родственникам и знакомым.