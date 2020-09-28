46 вологжанка официально скончалась от коронавируса

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде скончалась 73-летняя женщина, она стала 46 жертвой коронавируса в Вологодской области согласно статистике властей.

По состоянию на 28 сентября, в регионе за минувшие сутки 48 новых заболевших Covid-19. Выздоровело 5 человек. Наибольшее число зараженных в Череповце +12, в Вологде +10, в Харовском, Великоустюгском, Вожегодском районе по +5, В Вологодском +4, в Кадуйском, Устюженском по +2, в Грязовецком, Шекснинском, Междуреченском по одному новому пациенту за сутки.

Всего 825 активных случаев на область.