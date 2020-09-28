Вологжане заблудились и ночевали в диком лесу

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В Вологодской области продолжают теряться люди. Сегодня в 6 утра из леса вывели двух женщин и мужчину, что вчера заблудились в лесу Великоустюгсого района близ Красавино. Поиски проводила полиция и аварийно-спасательная служба.

Вчера спасателям удалось найти 54-летнего мужчину, который исчез в лесу у деревни Починок Череповецкого района. В поисках участвовало 13 человек и 2 единицы техники.

Пять дней находилась в грязовецком лесу 68-летняя женщина. Ее нашли недалеко от железной дороги волонтеры. Состояние удовлетворительное, госпитализация не понадобилась.

В Сокольском районе у деревни Оларево пропали две женщины и мужчина в минувшее воскресенье. Их до сих пор ищут.

Все еще не найден ушедший 19 сентября 55-летний мужчина - он исчез в районе 8 причала, 7 линии СНТ Череповецкого района.

Спасатели подчеркивают важность участия волонтеров в поисковых операциях. Во многих районах просто нет профессиональных спасательных служб. Неравнодушных вологжан просят участвовать в поисках.