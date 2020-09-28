У грязовецких школьников правоохранители искали фликеры

- Фото: Правительство Вологодской области

В Грязовце родители, уполномоченный по правам ребенка, представитель областного Совета отцов и сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд. Активисты проверяли наличие светоотражателей на детской одежде - они облегчают жизнь и водителям, и пешеходам. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Оказалось, что 80% школьников имеют световозвращатели. Остальным общественники выдали брелоки и браслеты, которые разместили на одежду и портфели. Детям подарки понравились, некоторые взяли еще и для своих братьев и сестер.