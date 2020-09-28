В Череповце для посетителей откроют Пулковский лес в 22 гектара

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В городе металлургов с 1 декабря откроют проезд в Пулковский лес. 22 гектара перевели в зону парков, на данный момент территория благоустраивается. Дорогу подсыпят мелким граншлаком, завезут 30 скамеек и урны. Вырубается сухостой и опасные деревья. Школьники и студенты вышли на субботники - помогают убирать мусор.

Власти сообщили, что в новом общественном пространстве будет сделано освещение. Зимой планируется лыжня и тропа здоровья, как и в Зашекснинском районе. У Череповчан появится новое место для отдыха и занятий спортом.