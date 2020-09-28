В Вологде отремонтировали половину Каменного моста

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В областной столице продолжается повторный ремонт Каменного моста. Работы должны закончить в течение ближайших двух недель, на данный момент уже сделано три четверти работы. На нечетной стороне моста переложена плитка, установлена дополнительная гидроизоляция и перекрашены бортики.

Проблемы с мостом возникли из-за намокания стен. Подрядчик работает в рамках гарантийных обязательств - в 2018 году на ремонт моста XVIII века был потрачен 21 млн рублей. Кроме того, рабочие покрасят своды моста и прочистят дренаж.