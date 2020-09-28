В Соколе из-за 2 кв.м пожара погиб один мужчина, обгорел другой

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Соколе в собственной квартире погиб 49-летний мужчина. Около часа ночи загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажке на улице Шатенево 69. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. На место ЧП выехали 15 пожарных, 5 единиц техники.

Погиб собственник жилплощади и пострадал 40-летний мужчина. Он отравился продуктами горения и серьезно обжег руку и лицо. В квартире сгорел диван, повреждена внутренняя отделка.

Причиной трагедии называют неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.