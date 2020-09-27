В Череповце граффитчики украсили уличные конструкции

Фото со страницы мэра
Фото: vk.com
В городе металлургов мастера граффити Алексей Есин и Александр Булыгин разрисовали несколько уличных конструкций на одной из главных улиц.
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Будки на разделительных газонах теперь радуют яркими красками. Граффитчики решили изобразить силуэты хоккеистов и логотип местного спортклуба, силуэты металлургов, трамвайчик.
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В соцсетях работами поделился мэр города Вадим Германов. В Череповце художники работают по согласованию с властями. В Петербурге после недовольства горожан тоже приняли решение не закрашивать уличное искусство.