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В Череповце граффитчики украсили уличные конструкции

Художники облагородили вентиляционные будки на Октябрьском проспекте
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

Фото: vk.com

В городе металлургов мастера граффити Алексей Есин и Александр Булыгин разрисовали несколько уличных конструкций на одной из главных улиц.

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Будки на разделительных газонах теперь радуют яркими красками. Граффитчики решили изобразить силуэты хоккеистов и логотип местного спортклуба, силуэты металлургов, трамвайчик.

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В соцсетях работами поделился мэр города Вадим Германов. В Череповце художники работают по согласованию с властями. В Петербурге после недовольства горожан тоже приняли решение не закрашивать уличное искусство.