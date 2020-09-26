В Череповце 86-летний дедушка задохнулся в своей квартире

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Трагедия произошла сегодня в 4 утра в Череповце. В доме №57 по Набережной погиб 86-летний пенсионер - он отравился продуктами горения при пожаре в собственной квартире.

На ликвидацию ЧП выехали 6 единиц техники, 20 пожарных.

Несмотря на то, что площадь пожара составила всего 1,5 кв. метра, отравляющих веществ хватило для гибели череповчанина. Причиной возгорания называют проблемы с электропроводкой или электрооборудованием. Сгорел матрас и кровать, повреждена отделка - тело мужчины нашли в соседней комнате. Информация поступила от пресс-службы МЧС по Вологодской области.