В Вологде чиновники огласили вердикт скандальному кольцу на Конева

- Фото: администрация города Вологды

В областной столице городские власти не собираются возвращать светофор на перекресток Конева-Можайского. Уже больше месяца там кольцо. За это время там произошло более 25 аварий, люди не пострадали. Обычно водители на выезде с внутренней полосы не пропускают авто с внешнего круга.

Задумка была - снизить аварийность (место было одно из самых опасных, вологжане гибли и травмировались) и сократить пробки. Основными причинами аварий был проезд на красный свет, проблемы при встречном разъезде - водители с левым поворотом не уступали дорогу.

Мнения вологжан разные: многим не нравится малый диаметр кольца и недостаток полос. Другие заявляют, что проблемы чаще всего возникают от незнания ПДД, а пробок стало меньше. Некоторые отмечают несерьезный подход: на перекрестке просто расставили конусы по кругу.

Чиновники надеются, что вологжане попривыкнут, а перекресток соответствует всем нормативам. Сотрудники ГИБДД предложили обустроить дополнительные полосы со стороны Герцена и Конева для поворота направо.