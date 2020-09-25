В Череповце из-за столкновения 3 машин сгорела Приора

- Фото: Областной УГИБДД

В Череповце у дома №86 по Кирилловскому шоссе в час дня произошло серьезное ДТП. Столкнулись три автомобиля. 47-летний мужчина за рулем «Тойоты Хайлюкс» при перестроении врезался в «Ладу Приору».

- Фото: Областной УГИБДД

Отечественная легковушка с 24-летним водителем от удара вылетела на встречку и влетела влобовую «Шевроле Лачетти». Лада загорелась, но ее сумели потушить еще до приезда специалистов.

Пострадал водитель Приоры и 39-летний водитель Лачетти. Медики оставили их на месте ЧП.