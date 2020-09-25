В Вологде на новогоднее украшение города потратят три раза меньше планируемого

Новогодние ёлки в Вологде обойдутся городу в три раза дешевле, чем было запланировано. Администрация намеревалась потратить 4, 5 миллиона, но в результате цена составила 1,5 миллиона рублей. Экономия появилась благодаря проведенному аукциону.

Сегодня стали известны результаты аукциона по выполнение работ по новогоднему оформлению города, сообщает портал Город Во.

Как сообщили порталу в службе городского хозяйства Вологды, на конкурс поступило 12 заявок. Предприниматели были готовы существенно скинуть стоимость работ.

Победителем признано ООО «Абсолютстрой». Они намерены уложиться в 1, 5 миллиона. В эту сумму входит ремонт и монтаж новогоднего оборудования и праздничной иллюминации в срок до 5 декабря, содержание ее все праздничное время и демонтаж в начале февраля.

Сейчас идет конкурс по установке 21 ели в городе. Удастся ли сэкономить - станет известно на днях.