В Череповце построят котельный завод за 150 млн

В городе металлургов производитель промышленных котлов "Норд" решил построить завод за 150 млн рублей. В индустриальном парке Череповец создадут 100 рабочих мест. Сейчас идет планировка территории, рабочие готовятся к забивке свайного поля. Фундамент должны сделать до холодов. Уже в следующем году объект войдет в эксплуатацию.

На месте планируют производить стальные газотрубные двух- и трехходовые паровые и водогрейные низкотемпературные котлы мощностью от 75 кВт до 5 МВт для промышленных предприятий и предприятий ЖКХ.