В Вологодской области ловить рыбу можно в нескольких местах

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На Вологодчине ограничили вылов рыбы везде, кроме Рыбинского водохранилища и водоемов Череповецкого района.

В Онежском озере на лудах Пальсельга и Зубсельга рыболовство под запретом по 20 октября. С 1 октября и до ледостава нельзя добывать сига, а раков до 15 ноября. При случайной поимке рыбу нужно сразу же отпустить.

Помимо этого в течение всего года в Вологодской области запрещена добыча озёрного лосося и форели в водоёмах бассейна Онежского озера; стерляди, русской быстрянки и хариуса в Бабаевском, Кадуйском, Устюженском и Чагодощенском районах; нельмы в водоёмах бассейна Кубенского озера; сига и ряпушки в озере Воже.

Нарушителям грозит штраф в 2-5 тысяч рублей, при этом судно и сети/удочки конфискуют. Должностные лица ответят на 20-30 тысяч, а юридические 100-200 тысяч.