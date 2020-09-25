В Вологде раздают бланки для Тотального диктанта

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В областной столице начали готовиться к Тотальному диктанту. По пяти адресам в Вологде можно получить ручки и бланки для заполнения, чтобы пройти испытание онлайн. Всероссийская акция пройдет 17 октября в 14.00. Можно поучаствовать в мероприятии на открытых площадках города или онлайн - набирая текст на сайте или заполняя бланк ручкой.

Под диктовку будет необходимо написать текст и сдать на проверку, либо проверить самому дома. Оценок за работу не выставляют.

Бланки выдаются всю неделю кроме воскресенья, с 11.00 до 19.00 в Центре писателя Белова на Щетинина, 5, в библиотеке «Книжный экспресс» на Пролетарской, 73, в библиотеке № 10 на Судоремонтной, 42. В учебном центре «Сократ» на Самойло, 7 принадлежности можно забрать в будни с 9.00 до 17.00. Можно обратиться и в областную библиотеку им. Бабушкина на Марии Ульяновой, 1, пн-чт с 10.00 до 20.00, а в выходные с 10.00 до 18.00.